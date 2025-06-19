تشكيل بالميراس الرسمي أمام الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

كتب - نهى خورشيد

أعلن البرتغالي أبيل فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بالميراس البرازيلي، التشكيلة الأساسية التي ستخوض مواجهة الأهلي المصري، مساء الخميس، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وشهدت التشكيلة تغييريْن عن تلك التي خاضت المباراة الأولى أمام بورتو البرتغالي، والتي انتهت بالتعادل السلبي، حيث يسعى فيريرا لتصحيح المسار وتحقيق الفوز الأول في المجموعة.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: ويفيرتون

خط الدفاع: خواكين بيكيريز – موريلو – جوستافو جوميز – أجوستين جايي

خط الوسط: أنيبال مورينو – ريتشارد ريوس – رافائيل فيجا

خط الهجوم: فاكوندو توريس – فيتور روكي – إستيفاو

وفي سياق متصل، أسفرت نتائج الجولة الأولى عن تعادل الأهلي وإنتر ميامي، وبالميراس مع بورتو، بنتيجة واحدة 0-0 في المباراتين.