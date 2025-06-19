ضربة قوية للفريق.. نجم ريال مدريد يدخل إلى المستشفى

كتبت-هند عواد:

كشفت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، دخول الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد الإسباني، إلى المستشفى خلال وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وذكرت الصحيفة، أن مشاركة كيليان مبابي في كأس العالم للأندية في خطر بعد أن أكد نادي ريال مدريد دخول المهاجم إلى المستشفى.

وقال بيان ريال مدريد: "يعاني لاعبنا كيليان مبابي من حالة حادة من التهاب المعدة والأمعاء وتم نقله إلى المستشفى من أجل الخضوع لسلسلة من الاختبارات واتباع مسار العلاج المناسب".

وغاب كيليان مبابي عن صفوف ريال مدريد في مباراة الافتتاح ضد الهلال السعودي، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وكان تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد، تحدث عن احتمالية غياب اللاعب عن المباراة المقبلة، وقال في المؤتمر الصحفي: "سيتعين علينا أن نرى كيف يشعر، لقد عانى في اليوم الأخير من مشاكل فيروسية كبيرة، لذلك سيتعين علينا الانتظار وتقييم الأمر قبل المباراة."