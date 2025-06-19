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ظهرت في لقاء الوداد.. حقيقة انضمام ابنة جوارديولا للجهاز الفني لمانشستر سيتي

04:23 م الخميس 19 يونيو 2025
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    بيب جوارديولا وابنته فالنتينا (2)
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    بيب جوارديولا وعائلته
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كتبت-هند عواد:

على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي الإنجليزي قبل مباراة الوداد المغربي في افتتاح كأس العالم للأندية، مساء أمس، ظهرت فتاة رفقة بيب جوارديولا المدير الفني للأول.

الفتاة التي ظهرت على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي رفقة جوارديولا، هي ابنته فالنتينا صاحبة الـ17 عاما، ومع ظهورها رفقة والدها، أطلق المشجعون نكتة حول كونها "عضوًا جديدًا في الجهاز الفني".

وكشفت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، حقيقة انضمام ابنة جوارديولا إلى الجهاز الفني لمانشستر سيتي، وأشارت إلى أن فالنتينا جلست على مقاعد البدلاء لتبادل أطراف الحديث مع والدها، لكنها تابعت المباراة من المدرجات.

وفاز مانشستر سيتي على العين الإماراتي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما بالجولة الأولى من مجموعات المونديال.

وتعتبر فالنتينا أصغر أبناء جوارديولا الثلاثة من زوجته المنفصلة عنه كريستينا سيرا، خلف ماريا صاحبة الـ24 عاما وماريوس صاحب الـ22 عاما.

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بيب جوارديولا وابنته فالنتينا بيب جوارديولا مانشستر سيتي فالنتينا ابنة بيب جوارديولا
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