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"غزو جماهيري وضغط كبير".. ماذا قالت الصحف البرازيلية عن مباراة الأهلي وبالميراس؟

03:57 م الخميس 19 يونيو 2025
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    محمد علي بن رمضان لاعب الأهلي من مباراة إنتر ميامي_4
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    جماهير بالميراس_3
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    جماهير بالميراس في كأس العالم للأندية_2
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    الأهلي في كأس العالم للأندية_1
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كتبت-هند عواد:

ترى الصحف الرياضية في البرازيل، أن بالميراس سيتسلح بجماهير أمام الأهلي، في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم في الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم للأندية 2025.

وفيما يلي، أبرز ما تناولته الصحف البرازيلية عن مباراة الأهلي وبالميراس المرتقبة:

شبكة Lance .. الغزو الجماهيري

ترى شبكة Lance البرازيلية، أن بالميراس بقيادة مدربه آبل فيريرا، لن يجري تغييرات على تشكيلته، إذ أنه لا يعاني من الغيابات، عكس الأهلي.

وأضافت الشبكة، أن بالميراس سيتسلح بالغزو الجماهيري، الذين يبقون الفريق على قيد الحياة في المنافسة.

وذكرت أن مشجعي بالميراس يتحملون مسؤولية كبيرة في الحفاظ على أجواء كأس العالم للأندية في نيويورك، وهي مدينة لا يُعرف عنها ارتباطها بكرة القدم.

شبكة globo.. الفوز ضروري

ركزت شبكة globo على حاجة بالميراس للفوز لتجنب أي تعقيدات، وللمحافظة على فرصة جيدة للتأهل إلى دور الستة عشر، بعد تعادله مع بورتو في مباراته الأولى.

وذكرت أن الأهلي يواجه وضعًا مشابهًا، بعد تعادله في الدور الأول مع إنتر ميامي، ويأمل في مفاجأة الفريق البرازيلي للبقاء في البطولة.

شبكة uol.. ضغط على الفريقين

ترى شبكة uol البرازيلية، أن الضغط سيكون على بالميراس والأهلي، مشيرة إلى أنهما يدخلان أرض الملعب تحت ضغط كبير في الجولة الثانية، إذ أن المجموعة الأولى، التي لم تشهد أي أهداف أو فائز بعد الجولة الافتتاحية.

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