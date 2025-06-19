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ضمن الأغلى في العالم.. معلومات عن ملعب مباراة الأهلي وبالميراس

03:23 م الخميس 19 يونيو 2025
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    ملعب مباراة الأهلي وبالميراس 4
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    ملعب مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي
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    ملعب مباراة الأهلي وبالميراس
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    ملعب مباراة الأهلي وبالميراس 3
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    ملعب مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي1
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كتبت-هند عواد:

تقام مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي في السابعة مساء اليوم، على أحد أكبر ملاعب كأس العالم للأندية وواحد من ضمن أغلى الملاعب في العالم، إضافة إلى أنه سيستضيف نهائي كأس العالم للأندية 2025 ونهائي كأس العالم 2026.

ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، يستضيف مباراة الأهلي ويعتبر أغلى ملعب في التاريخ، إذ أن تكلفة بناءه وصلت إلى 1.7 مليار دولار أمريكي، وهو يحتل المرتبة الخامسة في قائمة أغلى الملاعب في العالم، وفقا لشبكة "Lance".

وتصل سعة ملعب "ميتلايف" إلى 82,500 متفرج ، ويعد موطنًا لفريقين من دوري كرة القدم الأمريكية (NFL) ، هما نيويورك جاينتس ونيويورك جيتس، وافتُتح الملعب عام 2010، ليحل محل ملعب جاينتس القديم، وقد بُني باستثمار مشترك من الفريقين.

وذكرت لشبكة "Lance" البرازيلية، أن تكلفة إنشاء الملعب 1.7 مليار دولار، ليأتي في المرتبة الخامسة بقائمة أغلى الملاعب في العالم.

وفيما يلي أغلى الملاعب في العالم:

1- ملعب سوفي - الولايات المتحدة الأمريكية (لوس أنجلوس) - تكلفة5.5 مليار

2- ملعب يانكي - الولايات المتحدة الأمريكية (نيويورك) - تكلفة 2.3 مليار

3- ملعب قبة إنتويت - الولايات المتحدة الأمريكية (لوس أنجلوس) - تكلفة 2 مليار

4- ملعب أليجيانت - الولايات المتحدة الأمريكية (لاس فيجاس) - 1.9 مليار

5- ملعب ميتلايف - الولايات المتحدة الأمريكية (نيوجيرسي) - 1.7 مليار

6- ملعب مرسيدس بنز - الولايات المتحدة الأمريكية (أتلانتا) - 1.5 مليار

7- ملعب ويمبلي - إنجلترا (لندن) - 1.5 مليار

8- ملعب AT&T- الولايات المتحدة الأمريكية (تكساس) - 1.48 مليار

9- ملعب توتنهام - إنجلترا (لندن) - 1.33 مليار

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