قضى مسيرته بأكملها في إنجلترا.. كيف تعلم أرنولد اللغة الإسبانية؟

كتبت-هند عواد:

أثناء تقديم الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد لاعبا لريال مدريد، وفي حديثه التلفزيوني الأول بعد إتمام الصفقة التي تسببت في جدل واسع بليفربول، صدم الأول الجماهير بطلاقته في اللغة الإسبانية.

وكشف ترينت ألكسندر أرنولد سر طلاقته في اللغة الإسبانية، رغم أنه لم يكن يتحدث سوى الإنجليزي.

وترك نجم إنجلترا جماهير ناديه السابق ليفربول في حالة ذهول عندما تحدث إلى عائلته وأصدقائه ووسائل الإعلام باللغة الإسبانية بطلاقة، خلال تقديمه كلاعب في ريال مدريد الأسبوع الماضي.

وسُئل الظهير الأيمن عن مواهبه اللغوية، وقال لمنصة "DAZN": "لقد تعلمتُ الإسبانية منذ شهرين. عندما علمتُ بقدومي، أردتُ أن أتعلم التكيّف، بلد جديد، فريق جديد، ومدينة جديدة... من المهم أن تُظهر نيتك في التكيّف مع ثقافتها قدر الإمكان. هذا ما أفعله".

أصيب الكثيرون بالذهول الأسبوع الماضي عندما ألقى أرنولد الذي قضى مسيرته بأكملها في ميرسيسايد خطابه كاملاً باللغة الإسبانية، وكشف أن الانضمام إلى أبطال أوروبا 15 مرة هو "حلم أصبح حقيقة".

اقرأ أيضًا:

وقع لنادي جديد.. خطوة واحد تفصل لاعب الزمالك عن فسخ عقده

https://www.masrawy.com/sports/sports_news/details/2025/6/19/2806640

رحل نصف الفريق.. الأهلي يتسلح بـ4 لاعبين ضد بالميراس البرازيلي

https://www.masrawy.com/sports/sports-arab-international/details/2025/6/19/2806582