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"بونو الأسد ومدرسة الفن".. ماذا قال رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تعادل الهلال مع ريال مدريد؟

12:55 م الخميس 19 يونيو 2025
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    الهلال وريال مدريد
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    جماهير الهلال السعودي (1)
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    احتفال لاعبي الهلال بهدف التعادل في مرمى ريال مدريد (1)
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    جماهير الهلال تتابع مباراة فريقها أمام ريال مدريد (1)
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    هدف الهلال الأول في مرمى ريال مدريد من ركلة جزاء (1)
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    جماهير الهلال قبل ساعات من مباراة ريال مدريد
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كتبت-هند عواد:

علقت الجماهير السعودية بمواقع التواصل الاجتماعي، على تعادل الهلال مع ريال مدريد الإسباني، في كأس العالم للأندية.

وكسر الهلال السعودي هيمنة ريال مدريد الإسباني في كأس العالم للأندية 2025، بالتعادل معه بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم للأندية.

وأصبح الهلال أول فريق عربي يتفادى الخسارة من ريال مدريد الذي توج بكأس العالم للأندية 5 مرات سابقة، إذ أن آخر هزيمة تعرض لها الفريق الإسباني كانت في نسخة 1999-2000، عندما خسر من نيكاكسا بنتيجة 2-1، في مباراة تحديد المركز المركز الثالث.

ماذا قال رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تعادل الهلال مع ريال مدريد؟

كتب مقدم البرامج مصطفى الأغا عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "لا كلام يعبر عن الفخر بفريق الهلال السعودي، يكفي أنه الهلال".

وأضاف المعلق الرياضي خليل البلوشي: "لا يمكنك الخوف أو القلق في وجود بونو الأسد المغربي في المرمي، ياسين بونو يُنقذ الزعيم من خسارة محققة أمام الملكي بتصدي أسطوري في الوقت القاتل، مباراة ممتعة وندية كبيرة بين فريقين قدموا أداء عالي المستوى".

وعلق أحد الجماهير: "رغم كل الظروف الصعبة التي مرت عليك يا زعيم أبدعت وأمتعت العالم وأمام من؟ أمام ريال مدريد أفضل نادي في التاريخ، هذا دليل أنك يا هلال الأمه مدرسة في الفن والمتعة، يا زعيم آسيا، الله عليك يا هلال يا كبير يا عالمي".

واختتم آخر: "أقسم بالله رجال وأبطال، الممثل الحقيقي والوجه المشرق للكرة السعودية".

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