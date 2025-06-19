كتبت-هند عواد:

ضربت الإصابات صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل مواجهة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم للأندية 2025.

ويواجه الأهلي بالميراس البرازيلي، في السابعة مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات افتتاح الجولة الثانية من المجموعة الأولى التي تضم كل من، إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

الإصابات تضرب معسكر الأهلي

يفقد الأهلي خدمات ثلاثي الفريق طاهر محمد طاهر وأحمد حسن كوكا وإمام عاشور، في مواجهة بالميراس البرازيلي.

تعرض إمام عاشور للإصابة بكسر في عظمة الترقوة، خلال مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي، في افتتاح المونديال، وخضع اللاعب لجراحة ناجحة في إحدى مستشفيات مدينة ميامي وحصل على اللاعب على فترة راحة سلبية قبل بداية مرحلة التأهيل.

ويغيب طاهر محمد طاهر عن مباراتي بالميراس وبورتو، بعدما أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها إصابته بشد في منشأ العضلة الأمامية، ومن المقرر أن يخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي.

واللاعب الثالث الذي يفقده الأهلي ضد بالميراس، هو أحمد نبيل كوكا، الذي يعاني من كدمة في الركبة خلال مباراة إنتر ميامي.

ارتفاع درجة الحرارة

تقام مباراة الأهلي وبالميراس في الثانية عشر ظهرا بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، وتصل درجة الحرارة إلى 32 درجة مئوية في توقيت المباراة، وتصل نسبة الرطوبة 66%.

ووفقا لموقع "AccWeather"، تكون جودة الهواء في توقيت المباراة سيء.

الحفاظ على فرصة التأهل

يبحث الأهلي عن الفوز الأول في كأس العالم للأندية 2025، للحفاظ على فرصته في الصعود إلى دور الـ16، خاصة مع تعادل بالميراس هو الآخر مع بورتو سلبيا في الجولة الأولى.

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