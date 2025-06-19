كتبت- عواد:

ظهر رامي ربيعة مدافع العين الإماراتي الحالي والأهلي السابق، للمرة الأولى مع فريقه الجديد، في مباراة يوفنتوس الإيطالي في كأس العالم للأندية 2025.

وخسر العين الإماراتي من يوفنتوس الإيطالي بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الخميس، في ختام الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم للأندية.

وانتقل رامي ربيعة إلى العين الإماراتي، قبل انطلاق مونديال الأندية ومع نهاية الموسم المنصرم، في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الأهلي.

ماذا قدم رامي ربيعة مع العين ضد يوفنتوس؟

جاءت أرقام رامي ربيعة ضد يوفنتوس الإيطالي كالآتي:

لعب 90 دقيقة

تقييم 6.4/10

0 أهداف

0 صناعة أهداف

2 تصدي لتسديدات

1 اعتراضات

4 إجمالي التدخلات

3 مراوغات

5/8 الفوز بالالتحامات الأرضية

1/1 الفوز بالالتحامات الهوائية

7 فقد الكرة

لمس الكرة 57 مرة

تمريرات دقيقة 32/38 (84%)

كرات طويلة صحيحة 2/5

0 التسديد على المرمى

0 التسديد خارج المرمى

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