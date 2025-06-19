مليونا دولار.. حصيلة الفرق العربية في كأس العالم للأندية حتى الآن

كتبت-هند عواد:

حصدت الفرق العربية الخمسة المشاركة في كأس العالم للأندية، مليوني دولار أمريكي نظير مواجهات الجولة الأولى من دور مجموعات المسابقة.

مكافآت كأس العالم للأندية

تقام النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية 2025، بمشاركة 32 فريقا لأول مرة في التاريخ، وجوائز مالية تصل إلى مليار دولار.

ووفقا لنظام جوائز البطولة، تحصل جميع الأندية المشاركة في البطولة على مبلغ 535 مليون دولار نظير المشاركة في المسابقة، فيما يتم تخصيص 475 مليون دولار كمكافآت متعلقة بالأداء.

ويحصل الفريق الفائز في دور المجموعات على 2 مليون دولار، فيما يحصل كل فريق على مليون دولار نظير التعادل، وترتفع المكافآت تدريجيا، إذ يحصل الفريق المتأهل إلى دور الـ16 على مبلغ 7.5 مليون دولار، ثم 13.125 مليوناً في ربع النهائي، و21 مليوناً في نصف النهائي، ويحصل الوصيف على 30 مليون دولار والبطل على 40 مليون دولار.

حصيلة الفرق العربية في المونديال حتى الآن

يشارك في كأس العالم للأندية 2025، 5 فرق عربية وهي الأهلي والترجي التونسي والوداد المغربي والعين الإماراتي والهلال السعودي.

ولم يحقق أي فريق نتيجة إيجابية في الجولة الأولى، سوى الأهلي والهلال اللذان تعادلا مع إنتر ميامي الأمريكي وريال مدريد الإسباني، على التوالي، فيما خسر الترجي من فلامنجو بنتيجة 2-0، وخسر الوداد من مانشستر سيتي بنفس النتيجة، فيما خسر العين الإماراتي من يوفنتوس بخماسية نظيفة.

وهكذا تكون الفرق العربية حصدت مليوني دولار من الجولة الأولى في مجموعات كأس العالم للأندية.

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