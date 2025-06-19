كأس العالم للأندية 2025

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بعد انتهاء الجولة الأولى ترتيب مجموعات كأس العالم للأندية 2025

07:35 ص الخميس 19 يونيو 2025
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    زيزو يشارك الجمهور بصور من مباراة الأهلي وإنتر ميامي (2)
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    جماهير الأهلي من مباراة إنتر ميامي (1)
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    حسين الشحات أمام إنتر ميامي (1)
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القاهرة - مصراوي

أسدل الستار على منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي شهدت انطلاقة قوية ومباريات مثيرة بين كبار أندية العالم.

وشهدت الجولة الأولى مواجهات قوية مليئة بالإثارة والندية، وقد تفاجأنا في النتائج بين انتصارات وخسائر وتعادلات، جعلت الجماهير أكثر ترقبا لمباريات الجولة الثانية التي قد تحدد ملامح المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي.

وجاء ترتيب المجموعات بعد انتهاء الجولة الأولى كالتالي:

المجموعة الأولى

1- الأهلي - مباراة واحدة - نقطة واحدة

2- بورتو - مباراة واحدة - نقطة واحدة

3- بالميراس - مباراة واحدة - نقطة واحدة

4- إنتر ميامي - مباراة واحدة - نقطة واحدة

المجموعة الثانية

1- باريس سان جيرمان - مباراة واحدة - ثلاثة نقاط

2- بوتافوغو- مباراة واحدة - ثلاثة نقاط

3- سياتل ساوندرز - مباراة واحدة - بدون نقاط

4- أتلتيكو مدريد - مباراة واحدة - بدون نقاط

المجموعة الثالثة

1- بايرن ميونيخ - مباراة واحدة - ثلاثة نقاط

2- بوكا جونيورز - مباراة واحدة - نقطة واحدة

3- بنفيكا - مباراة واحدة - نقطة واحدة

4- أوكلاند سيتي - مباراة واحدة - بدون نقاط

المجموعة الرابعة

1- فلامنجو - مباراة واحدة - ثلاثة نقاط

2- تشيلسي - مباراة واحدة - ثلاثة نقاط

3- لوس أنجلوس - مباراة واحدة - بدون نقاط

4- الترجي التونسي - مباراة واحدة - بدون نقاط

المجموعة الخامسة

1- ريفر بليت - مباراة واحدة - ثلاثة نقاط

2- مونتيري - مباراة واحدة - نقطة واحدة

3- إنتر ميلان - مباراة واحدة - نقطة واحدة

4- أوراوا - مباراة واحدة - بدون نقاط

المجموعة السادسة

1- صن داونز - مباراة واحدة - ثلاثة نقاط

2- بوروسيا دورتموند - مباراة واحدة - نقطة واحدة

3- فلومينينسي - مباراة واحدة - نقطة واحدة

4- أولسان هيونداي - مباراة واحدة - بدون نقاط

المجموعة السابعة

1- يوفنتوس - مباراة واحدة - ثلاثة نقاط

2- مانشستر سيتي - مباراة واحدة - ثلاثة نقاط

3- الوداد المغربي - مباراة واحدة - بدون نقاط

4- العين - مباراة واحدة - بدون نقاط

المجموعة الثامنة

1- ريد بول سالزبورج - مباراة واحدة - ثلاثة نقاط

2- ريال مدريد - مباراة واحدة - نقطة واحدة

3- الهلال - مباراة واحدة - نقطة واحدة

4- باتشوكا، مباراة واحدة، دون نقاط

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