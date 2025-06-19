القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم 2025

القاهرة - مصراوي

أعلنت عدة قنوات ومنصات مجانا عن نقل مباراة الأهلي المصري أمام بالميراس البرازيلي، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى في كأس العالم للأندية 2025، وذلك في خطوة تسعد جماهير القلعة الحمراء دون الحاجة لأي اشتراك.

وقد حصلت مجموعة قنوات ام بي سي السعودية، على حقوق بث مباريات النادي الأهلي المصري في بطولة كأس العالم للأندية وتبث مباراة النادي الأهلي عبر هذه القنوات وهي: قناة MBC مصر، قناة MBC مصر 2، قناة MBC Action.

ويلاقي الأهلي بالميراس البرازيلي اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرسي.

ومع الذكر تضم مجموعة الأهلي كلا من: أنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي.