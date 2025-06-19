"تعشق الموضة".. 20 صورة وأبرز 5 معلومات عن وزوجة ياسين بونو

مازال النجم المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي، يصنع التاريخ في البطولات الكبرى، فمثلما نجح في مونديال قطر عام 2022، في قيادة منتخب بلاده إلى الدور نصف النهائي للبطولة، تمكن أمس أيضًا من قادة فريقه الهلال أمس للتعادل مع لريال مدريد، في افتتاح مباريات الفريق السعودي بمونديال الأندية.

وخطف بونو الأنظار بشكل كبير بتصدياته الرائعة والمميزة طوال اللقاء، بما في ذلك ركلة الجزاء الذي نجح في التصدر لها من لاعب ريال مدريد فيدريكو فالفيردي، قبل دقائق قليلة من نهاية المباراة، ليحافظ على نتيجة التعادل بهدف لمثله في اللقاء.

ومع التألق الكبير لبونو أمام العملاق الإسباني ريال مدريد، نجح في الاستحواذ على جزء كبير من اهتمامات محبي ومتابعي كرة القدم، بشكل خاص متابعي مشجعي الهلال السعودي، الذين بدأوا يبحثون عن الكثير من التفاصيل الخاصة بالحارس المغربي، بما في ذلك المعلومات المرتبطة والمتعلقة بحياته الشخصية والمعلومات.

وحرص الكثير من المشجعين لفريق الهلال السعودي ومتابعي كرة القدم بشكل عام، خلال بحثهم عن الكثير من المعلومات الشخصية المرتبطة بحارس مرمى الهلال السعودي، الذي لا يعلمها الكثير من المواطنين، يبحثون عن أبرز المعلومات عن زوجته.

من هى زوجة ياسين بونو؟

تدعى زوجة ياسين بونو إيمان خلاد، تبلغ من العمر 33 عاما، فهى من مواليد عام 1992، بمدينة سطات المغربية.

وتعرف إيمان بحبها الكبير للموضة، هو ما يظهر من خلال منشوراتها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، التي تحرص خلاله أن تشارك متابعيها أحدث الأزياء الخاصة بعالم الموضة.

وتحرص خلاد دائما، على التواجد رفقة زوجها، في أي مكان أو أي دولة ينتقل إليها، حيث تواجدت معه في إسبانيا، خلال فترة احترافه بالدوري الإسباني، كما إنها انتقلت معه بعد ذلك إلى المملكة العربية السعودية، عقب انتقاله إلى فريق الهلال السعودي.

وفي السياق ذاته، كانت إيمان أول الداعمين لبونو خلال مونديال قطر 2022، الذي قدم بونو خلاله أفضل مستوياته وقاد منتخب أسود الأطلس لتحقيق المركز الرابع بالمونديال، حيث قامت زوجة بونو بالانتقال إلى قطر لدعم زوجها طوال البطولة.

وفي عام 2020 رزق النجم المغربي بمولوده الأول من زوجته إيمان، واسماه بونو إسحاق.

ولاحقت الشائعات ياسين بونو وزوجته بشكل كبير، حيث انتشر منذ عدة أشهر العديد من الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تشير إلى انفصال الثنائي، إلا أن هذا الأمر تم تكذيبه من قبل الثنائي من خلال استمرار متابعتهما لبعض على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

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