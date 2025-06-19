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"بعد فوز السيتي ويوفنتوس".. جدول ترتيب المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم للأندية

06:52 ص الخميس 19 يونيو 2025
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    جماهير الوداد خلال متابعة فريقها أمام مان سيتي (1)
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    مانشستر سيتي والوداد المغربي
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    احتفال مرموش مع فيل فودين (1)
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    هدف يوفنتوس الثاني في مرمى العين (1)
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    هدف يوفنتوس الأول في مرمى العين (1)
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    لقطات من مباراة يوفنتوس والعين (1)
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    مباراة العين الإماراتي ضد يوفنتوس (1)
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كتب - يوسف محمد:

أسدل الستار منذ قليل على مباريات الجولة الأولى بالمجموعة السابعة ببطولة كأس العالم للأندية، بمباراة جمعت بين فريقي العين الإماراتي ويوفنتوس الإيطالي.

ونجح الفريق الإيطالي في تحقيق فوزا كبير على حساب العين الإماراتي، بنتيجة خمسة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ستاد "أودي فيلد".

وفي المجموعة ذاتها، تمكن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي من تحقيق الفوز على حساب نظيره الوداد المغربي، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس.

ويحتل فريق يوفنتوس حاليا صدارة ترتيب المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم للأندية، برصيد ثلاث نقاط ويليه فريق مان سيتي بنفس الرصيد من النقاط.

جدول ترتيب المجموعة السابعة بمونديال الأندية:

1- يوفنتوس، مباراة وحيدة، 3 نقاط.

2- مانشستر سيتي، مباراة وحيدة، 3 نقاط.

3- نادي الوداد، مباراة وحيدة، دون نقاط.

4- العين الإماراتي، دون نقاط.

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