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"بعد تعادل الهلال وفوز سالزبورج".. جدول ترتيب المجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم للأندية

06:39 ص الخميس 19 يونيو 2025
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    لقطة هدف ريال مدريد الأول في مرمى الهلال (1)
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    روبن نيفيز يسجل الهدف الأول للهلال (1)
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    مباراة الهلال السعودي وريال مدريد (1)
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    احتفال لاعبي الهلال بهدف التعادل في مرمى ريال مدريد (1)
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    هدف الهلال الأول في مرمى ريال مدريد من ركلة جزاء (1)
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    مباراة باتشوكا وسالزبورج (4)
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    مباراة باتشوكا وسالزبورج (3)
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كتب - يوسف محمد:

اختتمت اليوم الخميس منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، بمباراة جمعت بين فريقي ريد بول سالزبورج النمساوي وباتشوكا المكسيكي.

ونجح فريق سالزبورج في تحقيق الفوز على حساب باتشوكا، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمونديال.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، نتيجة المباراة الأخرى التي جمعت بين فريقي الهلال السعودي وريال مدريد الإسباني لحساب المجموعة ذاتها.

ويحتل فريق سالزبورج النمساوي صدارة ترتيب المجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم للأندية، برصيد ثلاث نقاط.

جدول ترتيب المجموعة الثامنة بمونديال الأندية:

1- سالزبورج، مباراة وحيدة، 3 نقاط.

2- الهلال، مباراة وحيدة، نقطة وحيدة.

3- ريال مدريد، مباراة وحيدة، نقطة وحيدة.

4- باتشوكا المكسيكي، مباراة وحيدة، دون أي نقاط.

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