تعرف على مجموعات كأس العالم للأندية 2025

القاهرة – مصراوي

شهدت بطولة كأس العالم للأندية 2025 تغييرا جذريا في نظامها، حيث تقام للمرة الأولى بمشاركة 32 فريقا موزعين على ثماني مجموعات، في خطوة تهدف إلى زيادة المنافسة واشتعال البطولة والمنافسة بين الفرق.

وتقام البطولة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث انطلقت يوم 15 يونيو الجاري، وتستمر حتى 13 يوليو المقبل، وسط ترقب جماهيري واسع ومشاركة أبرز الأندية من جميع القارات.

ويتابع عشاق الساحرة المستديرة مواجهات قوية في دور المجموعات، تمهيدًا لانطلاق الأدوار الإقصائية، التي ستحدد هوية البطل المتوج بأول نسخة موسعة في تاريخ البطولة.

وجاءت مجموعات كأس العالم للأندية كالتالي:

المجموعة الأولى تضم كلا من : بالميراس (البرازيل)، بورتو (البرتغال)، الأهلي (المصري)، إنتر ميامي (الولايات المتحدة)

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان (الفرنسى)، أتلتيكو مدريد (الإسباني)، بوتافوغو (البرازيلي)، سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة)

المجموعة الثالثة: بايرن ميونيخ (الألماني)، بنفيكا (البرتغالي)، بوكا جونيورز (الأرجنتيني)، أوكلاند سيتي (النيوزيلندي)

المجموعة الرابعة: فلامنجو (البرازيلي)، تشيلسي (الإنجليزي)، الترجي التونسي، ليون المكسيكي

المجموعة الخامسة: ريفر بليت (الأرجنتيني)، إنتر ميلان (الإيطالي)، مونتيري (المكسيكي)، أوراو ريد دايموندز (الياباني)

المجموعة السادسة: فلومينينسي (البرازيلي)، بوروسيا دورتموند (الألماني)، أولسان هيونداي (كوريا الجنوبية)، ماميلودي صن داونز (جنوب الأفريقي)

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي (الإنجليزي)، يوفنتوس (الإيطالي)، الوداد (المغربي)، العين (الإماراتي)

المجموعة الثامنة: ريال مدريد (الإسباني)، الهلال (السعودي)، باتشوكا (المكسيكي)، سالزبورغ (النمساوي)