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ريد بول سالزبورج يفوز بثنائية على باتشوكا المكسيكي في كأس العالم للأندية

06:19 ص الخميس 19 يونيو 2025
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القاهرة - مصراوي:

نجح فريق ريد بول سالزبورج النمساوي في الفوز على حساب نظيره باتشوكا المكسيكي، بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس الموافق 19 يونيو، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الثامنة من كأس العالم للأندية 2025.

وسجل ثنائية ريد بول سالزبورج كلا من: أوسكار جلوخ في الدقيقة 42، كريم أونيسيو في الدقيقة 76.

وأحرز هدف باتشوكا الوحيد اللاعب بريان غونزاليس في الدقيقة 56 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز تصدر ريد بول سالزبورج جدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد ثلاثة نقاط، بينما يتذيل فريق باتشوكا ترتيب المجموعة بدون نقاط.

ومع الذكر يواجه فريق باتشوكا نظيره ريال مدريد في المباراة القادمة، ضمن مواجهات الجولة الثانية في كأس العالم للأندية ، في تمام الساعة العاشرة مساء.

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