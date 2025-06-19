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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية 2025

05:59 ص الخميس 19 يونيو 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    تجمع لاعبي الأهلي قبل المران تحضيراً مواجهة بالميراس
  • عرض 15 صورة
    تجمع لاعبي الأهلي قبل المران تحضيراً مواجهة بالميراس
  • عرض 15 صورة
    تجمع لاعبي الأهلي قبل المران تحضيراً مواجهة بالميراس
  • عرض 15 صورة
    تجمع لاعبي الأهلي قبل المران تحضيراً مواجهة بالميراس
  • عرض 15 صورة
    تجمع لاعبي الأهلي قبل المران تحضيراً مواجهة بالميراس
  • عرض 15 صورة
    تجمع لاعبي الأهلي قبل المران تحضيراً مواجهة بالميراس
  • عرض 15 صورة
    تجمع لاعبي الأهلي قبل المران تحضيراً مواجهة بالميراس
  • عرض 15 صورة
    تجمع لاعبي الأهلي قبل المران تحضيراً مواجهة بالميراس
  • عرض 15 صورة
    تجمع لاعبي الأهلي قبل المران تحضيراً مواجهة بالميراس
  • عرض 15 صورة
    تجمع لاعبي الأهلي قبل المران تحضيراً مواجهة بالميراس
  • عرض 15 صورة
    تجمع لاعبي الأهلي قبل المران تحضيراً مواجهة بالميراس
  • عرض 15 صورة
    تجمع لاعبي الأهلي قبل المران تحضيراً مواجهة بالميراس
  • عرض 15 صورة
    تجمع لاعبي الأهلي قبل المران تحضيراً مواجهة بالميراس
  • عرض 15 صورة
    تجمع لاعبي الأهلي قبل المران تحضيراً مواجهة بالميراس
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القاهرة – مصراوي
يخوض النادي الأهلي المصري مواجهة قوية أمام نظيره بالميراس البرازيلي، اليوم الخميس الموافق 19 يونيو 2025، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وتقام على ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرسي.
القنوات الناقلة للمباراة:
من المقرر أن تُنقل المباراة عبر عدد من القنوات السعودية والمنصات، وهي:
قناة MBC مصر، قناة MBC مصر 2، قناة MBC Action، منصة البث العالمية DAZN.

وتضم مجموعة الأهلي كلا من: أنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي.

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القنوات الناقلة مباراة الأهلي وبالميراس مباراة الأهلى اليوم الأهلي - بالميراس مباريات كأس العالم للأندية 2025
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