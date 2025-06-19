متابعة - يوسف محمد:

تلقى فريق العين الإماراتي هزيمة كبيرة أمام نظيره يوفنتوس الإيطالي، بنتيجة خمسة أهداف دون مقابل، في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وبهذا الفوز رفع فريق يوفنتوس رصيده من النقاط إلى النقطة الثالثة، في صدارة ترتيب المجموعة السابعة بمونديال الأندية، فيما ظل العين دون أي رصيد من النقاط في المركز الرابع والأخير بجدول الترتيب.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية.

وجاء تشكيل العين للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: روي باتريسيو.

خط الدفاع: بارك يونج وو، كوامي أوتون، رامي ربيعة، فاكوندو زابالا، مارسيل راتنيك.

خط الوسط: عبد الكريم تراوري، كاكو، ماتياس بلاسيوس.

خط الهجوم: لابا كودجو، سفيان رحيمي.

أبرز أحداث مباراة العين الإماراتي ويوفنتوس الإيطالي في كأس العالم للأندية:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 11: كولو مواني يحرز الهدف الأول ليوفنتوس في مرمى العين الإماراتي.

الدقيقة 22: فرانسيسكو كونسيساو يحرز الهدف الثاني ليفنتوس في مرمى العين.

الدقيقة 31: كينان يلدز، يحرز الهدف الثالث ليوفنتوس في مرمى العين.

الدقيقة 45: حكم المباراة يعلن 5 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 1+45: رأسية من لاعب يوفنتوس يتصدى لها حارس العين.

الدقيقة 2+45: تسديدة قوية من لابا كودجو مهاجم العين يخرجها حارس مرمى يوفنتوس.

الدقيقة 4+45: كولو مواني يحرز الهدف الرابع ليوفنتوس في مرمى العين.

الدقيقة 5+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 55: فرانسيسكو كونسيساو يحرز الهدف الخامس ليوفنتوس في مرمى العين.

الدقيقة 66: تسديدة من كولو مواني لاعب يوفنتوس، تصطدم بدفاع يوفنتوس.

الدقيقة 75: تسديدة من سفيان رحيمي تمر خارج مرمى فريق يوفنتوس.

الدقيقة 80: تسديدة من مهاجم العين تصطدم بدفاع يوفنتوس.

الدقيقة 86: تسديدة قوية من مهاجم العين الإماراتي، ينقذها حارس مرمى يوفنتوس.

الدقيقة 90: حكم اللقاء يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 3+90: نهاية المباراة.