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"الظهور الأول لربيعة".. تشكيل العين الإماراتي لمواجهة يوفنتوس في مونديال الأندية

03:36 ص الخميس 19 يونيو 2025
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    رامي ربيعة
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    العين الإماراتي (1)
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استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي، على تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره يوفنتوس الإيطالي، في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "أودي فيلد"، في إطار منافسات الجولة الأولى من المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم للأندية.

ويدخل فريق العين اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: روي باتريسيو.

خط الدفاع: بارك يونج وو، كوامي أوتون، رامي ربيعة، فاكوندو زابالا، مارسيل راتنيك.

خط الوسط: عبد الكريم تراوري، كاكو، ماتياس بلاسيوس.

خط الهجوم: لابا كودجو، سفيان رحيمي.

ويشارك فريق العين الإماراتي في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة كلا من: "مان سيتي الإنجليزي، يوفنتوس الإيطالي والوداد المغربي".

ويذكر أن هذه هى المباراة الرسمية الأولى للنجم المصري رامي ربيعة مع فريق العين الإماراتي، بعد انضم إليه قادما من النادي الأهلي المصري في مطلع يونيو الجاري.

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