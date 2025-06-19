ياسر إبراهيم يتحدث عن مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية

القاهرة - مصراوي:

أكد ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق أغلق صفحة مباراة إنتر ميامي، وأن تركيزهم الكامل حاليا على مباراة بالميراس المقبلة فقط.

وقال ياسر إبراهيم في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر 2": "نستعد الأن لمواجهة بالميراس، تركيزنا ينصب بالكامل على هذه المباراة ومباراة إنتر ميامي أصبحت من الماضي".

وأضاف: "بالميراس فريق قوي للغاية ويتمتع بالقوة والسرعة الكبيرة، لذلك هذا اللقاء سيكون صعب، سبق لنا مواجهتهم من قبل ونعرفهم جيدا".

وتابع: "الجهاز الفني تحدث معنا بشكل كبير عن المباراة ودرسنا نقاط قوة وضعف الفريق البرازيلي، نمتلك خطة محددة لإيقاف للحد من قدراتهم الهجومية".

وتابع: "هذه النوعية من المباريات لا تحتمل الأخطاء بأي شكل من الأشكال، خاصة وأننا نشارك في بطولة كبيرة وجميع الفرق المشاركة بها، جاءت وهى في أعلى درجات التركيز".

وأكمل: "إنتر ميامي فريق مميز يضم العديد من اللاعبين الكبار، مثل ليونيل ميسي ولويس سواريز، لكن مواجهة بالميراس ستكون أصعب، لأنه يلعب كمجموعة ولا يعتمد على لاعب واحد فقط".

واختتم إبراهيم تصريحاته: "ننتظر جماهير الأهلي في المدرجات لدعمنا، فهم دائما خلفنا في أي مكان في العالم وإن شاء الله نفرحهم في المباراة ونحقق نتيجة إيجابية".