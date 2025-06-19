كتب - يوسف محمد:

في واقعة تتكرر للمرة الثانية على التوالي بمباريات كأس العالم للأندية 2025، توقفت مباراة باتشوكا المكسيكي أمام فريق ريد بول سالزبورج النمساوي، في بطولة كأس العالم للأندية 2025 لسوء الأحوال الجوية.

وبحلول الدقيقة 55 من عمر المباراة، قرر الحكم الجزائري مصطفى غربال إيقاف المباراة، بسبب عدم استقرار الأحوال الجوية، وجود عواصف رعدية والرياح الشديدة.

وتقام مباراة باتشوكا المكسيكي أمام ريد بول سالزبورج حاليا، في إطار منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثامنة من بطولة كأس العالم للأندية.

وانتهى الشوط الأول من مباراة باتشوكا المكسيكي أمام سالزبورج النمساوي، بتقدم الأخير بهدف أحرزه اللاعب أوسكار في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول.

وكانت الظروف الجوية أيضًا، ساهمت في تأجيل مباراة فريق صن داونز الجنوب أفريقي وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي أمس، لمدة وصلت إلى أكثر من ساعة، قبل أن يتم استئنافه، في تمام الساعة 2 وخمس دقائق صباحا بدلا من الساعة الواحدة.

ويذكر أن فريق باتشوكا المكسيكي يتواجد في المجموعة الثامنة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقة كلا من: "الهلال السعودي، ريد بول سالزبورج النمساوي وريال مدريد الإسباني".

أقرأ أيضًا:

بتواجد كهربا.. 8 صور من خناقة الاتحاد الليبي وأهلي طرابلس



بيصلي في الشارع.. لقطة مثيرة للاعب الزمالك