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لقطة مثيرة للجدل بين ترامب ولاعبي يوفنتوس داخل البيت الأبيض

02:44 ص الخميس 19 يونيو 2025
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  • عرض 4 صورة
    استضافة ترامب للاعبي يوفنتوس (1)
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    ترامب ولاعبي يوفنتوس (1)
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    الرئيس الأمريكي ترامب مع لاعبي يوفنتوس (1)
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كتب - يوسف محمد:

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي في البيت الأبيض، خلال تواجد الفريق الإيطالي بالولايات المتحدة للمشاركة، في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وظهر الرئيس الأمريكي في فيديو وهو يتحدث إلى الصحفيين ويقف خلفه، عدد من لاعبي الفريق الإيطالي ولاعب الفريق السابق كليني، بالإضافة إلى تواجد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إنفانتينو.

ولم تخلو استضافت ترامب لفريق يوفينتوس الإيطالي من بعض الأمور الجدلية، خاصة عندما وجه الرئيس الأمريكي سؤالا إلى لاعبي الفريق الإيطالي، هو "هل سبق ولعبت معكم أمرأة في الفريق من قبل؟"، ليقف اللاعبين في حالة من الصمت دون وجود أي رد.

وكرر ترامب السؤال ذاته للمرة الثانية، لكن هذه المرة للمدير العام داميان كومولي، الذي أجاب قائلا: "نمتلك فريقا نسائيا رائعا"، ليعلق ترامب بأنه كان دبلوماسيا في إجابته.

كما أن الرئيس الأمريكي تطرق خلال حديثه عن الظروف السياسية الحالية بين إيران وإسرائيل، مشيرا إلى أن إيران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي.

ويشارك فريق يوفينتوس الإيطالي في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة كلا من: "مان سيتي الإنجليزي، العين الإماراتي والوداد المغربي".

ويستهل الفريق الإيطالي مبارياته في بطولة كأس العالم للأندية 2025 اليوم، بمواجهة العين الإماراتي في تمام الساعة الرابعة صباحا بتوقيت القاهرة.

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