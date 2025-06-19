كتب- محمد عبدالهادي:

دخل نادي الهلال السعودي سجلّ التاريخ من أوسع أبوابه بعد أن فرض نتيجة التعادل الإيجابي 1-1 على فريق ريال مدريد الإسباني، في المواجهة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية.

وتمكن الهلال، بقيادة مدربه الجديد الإيطالي سيموني إنزاجي، من انتزاع نقطة ثمينة من أمام بطل أوروبا، ليحقق إنجازًا غير مسبوق على مستوى الأندية العربية والآسيوية في البطولة العالمية.

رقم قياسي غير مسبوق للهلال السعودي

بهذا التعادل أصبح الهلال أول فريق آسيوي وعربي ينجح في تفادي الهزيمة أمام فريق أوروبي في البطولة العالمية.

كما أن الهلال أصبح أول فريق من آسيا أو أفريقيا ينجح في تفادي الخسارة أمام ريال مدريد في مواجهة رسمية.

وهو أيضًا أول نادٍ عربي وآسيوي يحصد نقطة أمام فريق أوروبي في تاريخ كأس العالم للأندية.