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بسبب ريال مدريد.. الهلال السعودي يحقق انجازًا تاريخيًا في كأس العالم للأندية

01:49 ص الخميس 19 يونيو 2025
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    احتفال لاعبي الهلال بهدف التعادل في مرمى ريال مدريد (1)
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    لقطة هدف ريال مدريد الأول في مرمى الهلال (1)
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    هدف الهلال الأول في مرمى ريال مدريد من ركلة جزاء (1)
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    هدف ريال مدريد الأول في مرمى الهلال (1)
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    مباراة الهلال وريال مدريد (1)
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    مباراة الهلال السعودي وريال مدريد (1)
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    روبن نيفيز يسجل الهدف الأول للهلال (1)
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    جماهير الهلال تتابع مباراة فريقها أمام ريال مدريد (1)
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    جماهير الهلال في ميامي
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كتب- محمد عبدالهادي:

دخل نادي الهلال السعودي سجلّ التاريخ من أوسع أبوابه بعد أن فرض نتيجة التعادل الإيجابي 1-1 على فريق ريال مدريد الإسباني، في المواجهة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية.

وتمكن الهلال، بقيادة مدربه الجديد الإيطالي سيموني إنزاجي، من انتزاع نقطة ثمينة من أمام بطل أوروبا، ليحقق إنجازًا غير مسبوق على مستوى الأندية العربية والآسيوية في البطولة العالمية.

رقم قياسي غير مسبوق للهلال السعودي

بهذا التعادل أصبح الهلال أول فريق آسيوي وعربي ينجح في تفادي الهزيمة أمام فريق أوروبي في البطولة العالمية.

كما أن الهلال أصبح أول فريق من آسيا أو أفريقيا ينجح في تفادي الخسارة أمام ريال مدريد في مواجهة رسمية.

وهو أيضًا أول نادٍ عربي وآسيوي يحصد نقطة أمام فريق أوروبي في تاريخ كأس العالم للأندية.

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