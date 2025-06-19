الأعلى تقييمًا.. ماذا قدم ياسين بونو أمام ريال مدريد؟

كتب- محمد عبدالهادي:

خطف الحارس المغربي ياسين بونو، المحترف ضمن صفوف الهلال السعودي، الأضواء إليه بعد تألقه أمام ريال مدريد في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة كأس العالم للأندية.

وانتهت مباراة ريال مدريد والهلال السعودي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وسط تألق لافت للحارس المغربي ياسين بونو.

إحصائيات ياسين بونو أمام ريال مدريد

وفقًا لموقع "سوفا سكور"، جاءت احصائيات ياسين بونو كالتالي:

تلقى بونو 7 تسديدات مباشرة على مرماه، وتمكن من التصدي لستٍّ تسديدات، منها 5 تصديات حاسمة من داخل منطقة الجزاء.

ولم يكتفِ بونو بذلك، بل أنقذ فريقه من هدف محقّق بعدما تصدى ببراعة لركلة جزاء، مؤكّدًا مكانته كأحد أبرز حراس المرمى في البطولة.

وحصل ياسين بونو علي نسبة تقييم 8.3 أعلى لاعبي فريقي ريال مدريد والهلال.