ماذا قال خوسيه ريبيرو عن مواجهة بالميراس في كأس العالم للأندية؟

القاهرة - مصراوي

أكد خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن مواجهة فريق بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية لن تكون سهلة على الإطلاق، مشددًا على أن لاعبي الأهلي سيبذلون قصارى جهدهم من أجل تحقيق الفوز وحصد الثلاثة نقاط.

وقال ريبيرو خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل المباراة، إن فريق بالميراس يُعد من بين أفضل الأندية المشاركة في البطولة، مشيرًا إلى أنه يتمتع بالاستقرار الفني تحت قيادة مدربه الحالي الذي قاد الفريق في العديد من المباريات على مدار المواسم الماضية.

وأضاف: "بالميراس فريق متمرس، وظهر بمستوى قوي خلال مباراته أمام بورتو البرتغالي في الجولة الأولى. نحن نعلم جيدًا صعوبة المواجهة، لكن لدينا رغبة كبيرة في تحقيق نتيجة جيدة".

وتحدث المدير الفني للأهلي عن الأداء الإيجابي لبعض لاعبيه، قائلًا: "أحمد مصطفى زيزو خاض أول مباراة له مع الأهلي وقدم مستوى جيدًا. أما فيما يتعلق بركلة الجزاء المهدرة من محمود حسن تريزيجيه، فقد تم إغلاق هذا الملف تمامًا، ولا أفضل الحديث بشكل فردي عن أي لاعب، فتركيزنا موجه بالكامل على مواجهة بالميراس".

وجاوب حول سؤاله عن الخطة الدفاعية للتعامل مع خطورة الفريق البرازيلي في المهارات الفردية، أوضح ريبيرو: "لدينا خطة للتعامل مع المهاجم الشاب استيفاو، كما فعلنا في لقاء إنتر ميامي. هناك لاعبون يمتلكون مهارات فردية عالية، وعلينا أن نبعدهم قدر الإمكان عن مناطق الخطورة".

واختتم ريبيرو تصريحاته قائلا: "فكرة الدفاع تعتمد على إجبار المنافس على تقديم مستوى أقل من المعتاد، ومنعه من خلق فرص حقيقية على مرمانا. وهذا ما حدث بالفعل أمام ليونيل ميسي، حيث بذل لاعبونا جهدا كبيرا لمنعه من التمرير وتشكيل خطورة هجومية".