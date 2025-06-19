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بعد تعادله مع الهلال.. ريال مدريد يحقق رقمًا سلبيًا لأول مرة في كأس العالم للأندية

01:01 ص الخميس 19 يونيو 2025
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    هدف ريال مدريد الأول في مرمى الهلال (1)
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    هدف الهلال الأول في مرمى ريال مدريد من ركلة جزاء (1)
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    لقطة هدف ريال مدريد الأول في مرمى الهلال (1)
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    جماهير ريال مدريد
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    ريال مدريد
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    فريق ريال مدريد
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    لاعبو ريال مدريد يقيمون ممرا شرفيا لتوني كروس
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    لاعبو ريال مدريد يقيمون ممرا شرفيا لتوني كروس
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كتب- محمد عبدالهادي:

فشل فريق ريال مدريد من تحقيق الفوز في بداية مشواره ببطولة كأس العالم للأندية، وذلك بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي أمام الهلال السعودي في افتتاح مشواره بكأس العالم للأندية.

وتعادل الريال بنتيجة 1-1 مع الهلال السعودي، ليحقق رقمًا سلبيًا في البطولة التي انطلقت منذ عام 2000.

بهذا التعادل، حقق ريال مدريد رقمًا سلبيًا لأول مرة في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم للأندية منذ انطلاقها في 2000.

حيث فشل لأول مرة في تحقيق الفوز ببطولة كأس العالم للأندية خلال مشاركاته بالبطولة التي حققها 5 مرات من قبل.

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في كأس العالم للأندية

من المقرر أن يلتقي فريق الريال مع نظيره باتشوكا المكسيكي في الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية، يوم الأحد المقبل الموافق 22 يونيو الجاري.

وتنطلق صافرة مباراة ريال مدريد وباتشوكا فى تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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