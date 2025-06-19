كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

العين

- -
04:00

يوفنتوس

كأس العالم للأندية

انتر ميامى

- -
22:00

بورتو

كأس العالم للأندية

باتشوكا

0 1
01:00

ريد بول سالزبورج

جميع المباريات

إعلان

أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تعادل الهلال مع ريال مدريد

12:55 ص الخميس 19 يونيو 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    تركي آل الشيخ
  • عرض 11 صورة
    تركي آل الشيخ
  • عرض 11 صورة
    تركي آل الشيخ
  • عرض 11 صورة
    لقطة هدف ريال مدريد الأول في مرمى الهلال (1)
  • عرض 11 صورة
    هدف ريال مدريد الأول في مرمى الهلال (1)
  • عرض 11 صورة
    احتفال لاعبي الهلال بهدف التعادل في مرمى ريال مدريد (1)
  • عرض 11 صورة
    جماهير الهلال السعودي (1)
  • عرض 11 صورة
    مباراة الهلال السعودي وريال مدريد (1)
  • عرض 11 صورة
    روبن نيفيز يسجل الهدف الأول للهلال (1)
  • عرض 11 صورة
    مباراة الهلال وريال مدريد (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، على تعادل الهلال السعودي أمام ريال مدريد، في اللقاء الذي جمع بينهما بمونديال الأندية 2025 بالولايات المتحدة.

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله، حسم نتيجة مباراة الهلال أمام فريق ريال مدريد، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وكتب آل الشيخ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "مبروك للهلال ومباراة مشرفة".

ويشارك الهلال في المجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة كلا من: "ريال مدريد الإسباني، سالزبورج النمساوي وباتشوكا المكسيكي".

موعد مباراة الهلال السعودي المقبلة

ويستعد الهلال السعودي لملاقاة فريق ريد بول سالزبورج، يوم الإثنين المقبل الموافق 23 يونيو الجاري، في تمام الساعة الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالبطولة.

أقرأ أيضًا:
بتواجد كهربا.. 8 صور من خناقة الاتحاد الليبي وأهلي طرابلس

بيصلي في الشارع.. لقطة مثيرة للاعب الزمالك


لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تركي آل الشيخ الهلال السعودي ريال مدريد والهلال السعودي تعليق تركي آل الشيخ على تعادل الهلال نتيجة مباراة الهلال وريال مدريد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

الملاجئ Vs الصواريخ.. هكذا استهدفت إيران "غرف إسرائيل المحصنة"
ارتفاع عدد ضحايا عقار السيدة زينب المنهار إلى 6 بعد استخراج جثة سيدة
الرئيس السيسي يصدر قرارا جديدًا ينظم نسب العلاوات لموظفي الدولة
السيسي يصدّق على قانون قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
الإيجار القديم.. اللجنة البرلمانية المشتركة توافق على تعديلات القانون بشكل نهائي
الإسكان تُعلن مد فترة التقديم في سكن لكل المصريين 7 إلكترونيًا حتى 22 يوينو