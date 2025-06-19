أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تعادل الهلال مع ريال مدريد

كتب - يوسف محمد:

علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، على تعادل الهلال السعودي أمام ريال مدريد، في اللقاء الذي جمع بينهما بمونديال الأندية 2025 بالولايات المتحدة.

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله، حسم نتيجة مباراة الهلال أمام فريق ريال مدريد، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وكتب آل الشيخ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "مبروك للهلال ومباراة مشرفة".

ويشارك الهلال في المجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة كلا من: "ريال مدريد الإسباني، سالزبورج النمساوي وباتشوكا المكسيكي".

موعد مباراة الهلال السعودي المقبلة

ويستعد الهلال السعودي لملاقاة فريق ريد بول سالزبورج، يوم الإثنين المقبل الموافق 23 يونيو الجاري، في تمام الساعة الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالبطولة.

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