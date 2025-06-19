تعليق قوي من عمرو أديب عقب تعادل الهلال وريال مدريد

كتب- محمد عبدالهادي:

عبر الإعلامي عمرو أديب، عن فخره بأداء الهلال السعودي عقب تعادله مع ريال مدريد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة كأس العالم للأندية.

وتعادل الهلال بنتيجة 1-1، حيث سجل للهلال روبن نيفيز من ركلة جزاء، وسجل للريال جونزالو جارسيا.

وكتب عمرو أديب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "ياسين بونو تاريخى والهلال شرف الكرة العربيه بحق، فريق جاد يكافح لاخر لحظه أمام نجوم العالم".

وتابع: "بل فى بعض الأحيان كان قادر على تحقيق المفاجأة، مبروك للهلال ومبروك للكرة السعودية، بجد مباراة متعبة للأعصاب ولكن الهلال يستحق".