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تعليق قوي من عمرو أديب عقب تعادل الهلال وريال مدريد

12:40 ص الخميس 19 يونيو 2025
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    محمد كنو لاعب الهلال السعودي (11)
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    محمد كنو لاعب الهلال السعودي (3)
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    محمد كنو لاعب الهلال السعودي (1)
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    فريق الهلال السعودي
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    الهلال السعودي
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    فريق الهلال السعودي
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    الهلال السعودي
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    الهلال السعودي
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    لاعبو الهلال السعودي
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    مدافع نادي الهلال السعودي علي البليهي 1
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    الهلال السعودي
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كتب- محمد عبدالهادي:

عبر الإعلامي عمرو أديب، عن فخره بأداء الهلال السعودي عقب تعادله مع ريال مدريد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة كأس العالم للأندية.

وتعادل الهلال بنتيجة 1-1، حيث سجل للهلال روبن نيفيز من ركلة جزاء، وسجل للريال جونزالو جارسيا.

وكتب عمرو أديب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "ياسين بونو تاريخى والهلال شرف الكرة العربيه بحق، فريق جاد يكافح لاخر لحظه أمام نجوم العالم".

وتابع: "بل فى بعض الأحيان كان قادر على تحقيق المفاجأة، مبروك للهلال ومبروك للكرة السعودية، بجد مباراة متعبة للأعصاب ولكن الهلال يستحق".

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الهلال السعودي عمرو أديب الهلال السعودي وريال مدريد كأس العالم للأندية ريال مدريد
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