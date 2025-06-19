كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

انتر ميامى

- -
22:00

بورتو

كأس العالم للأندية

العين

- -
04:00

يوفنتوس

كأس العالم للأندية

باتشوكا

0 1
01:00

ريد بول سالزبورج

جميع المباريات

إعلان

"هزائم كارثية أمام الحصول على ملايين".. هل يستحق أوكلاند سيتي مكاناً في كأس العالم للأندية؟

12:09 ص الخميس 19 يونيو 2025

مباراة اوكلاند سيتي والبايرن

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

حتى هذه اللحظة لا يزال سقوط الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوكلاند سيتي أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 10-0 في كأس العالم للأندية 2025 يثير تساؤلات محبي الساحرة المستديرة حول أحقية مشاركة أندية الهواة في بطولة تسوّقها الفيفا.

وتأهل أوكلاند رسمياً إلى مونديال الأندية بصفته بطل أوقيانوسيا، إلا أن الفجوة في المستوى واضحة وظهرت خلال مواجهة العملاق البافاري، خاصة وأن سيتي يحتل المركز 4928 عالمياً، مقارنة ببايرن رابع الترتيب.

كما أن معظم لاعبي أوكلاند، وبينهم الحارس كونور تريسي الذي استقبل عشر أهداف، يعملون بوظائف جانبية وشاركوا بعد إجازات غير مدفوعة، لكن توفر المشاركة في المونديال مكاسب مالية ضخمة تصل إلى 3.5 مليون دولار.

لذا تعتبر المشاركة لأندية مثل أوكلاند سيتي، الترجي، الوداد، العين، وصن داونز، قمة عالمية، كما تمثل للسيتي بالتحديد من ناحية التواجد في الولايات المتحدة إنجازاً في حد ذاته، رغم أن تكلفة السفر فاقت ضعف ميزانيتهم السنوية.

لكن العائد من المشاركة سيساعدهم في بناء ملعب بتقنية العشب الصناعي لخدمة المدارس المحلية، وحتى الخسارة القياسية تبقى أفضل من عدم دخول التاريخ على الإطلاق.

كما يعتبر أوكلاند ليس أفضل فريق في نيوزيلندا، إذ تُعتبر أندية ويلينجتون فينيكس وأوكلاند إف سي النشاطان في الدوري الأسترالي الأفضل، لكنهما خارج اتحاد أوقيانوسيا.

وبحسب صحيفة "ذا أثليتيك" فأنه أصبح من الصعب الجمع بين شعار "الأفضل ضد الأفضل" والتمثيل القاري العادل في مونديال الأندية، فليس من المنطقي استبعاد أوقيانوسيا فقط لضعف المنافسة، خاصة وأن التنوع الجغرافي ضرورياً في ظل هيمنة أوروبا على ثروات ومواهب كرة القدم.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة اوكلاند سيتي والبايرن هزائم كارثية أمام الحصول على ملايين كأس العالم للأندية 2025 هزمية أوكلاند سيتي أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 10-0
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

الملاجئ Vs الصواريخ.. هكذا استهدفت إيران "غرف إسرائيل المحصنة"
ارتفاع عدد ضحايا عقار السيدة زينب المنهار إلى 6 بعد استخراج جثة سيدة
الرئيس السيسي يصدر قرارا جديدًا ينظم نسب العلاوات لموظفي الدولة
السيسي يصدّق على قانون قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
الإيجار القديم.. اللجنة البرلمانية المشتركة توافق على تعديلات القانون بشكل نهائي
الإسكان تُعلن مد فترة التقديم في سكن لكل المصريين 7 إلكترونيًا حتى 22 يوينو