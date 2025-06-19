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رد صادم من ريبيرو عن تبديل زيزو في مباراة إنتر ميامي

12:07 ص الخميس 19 يونيو 2025
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    المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو (1)
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    خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي (1)
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    ريبيرو خلال مؤتمر الأهلي وبالميراس (1)
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كتب - يوسف محمد:

رفض الإسباني خوسيه ريفيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التعليق على السبب وراء استبدال أحمد سيد زيزو لاعب الفريق في المباراة الماضية أمام إنتر ميامي الأمريكي، خلال المؤتمر الصحفي اليوم المتعلق بمباراة المارد الأحمر أمام بالميراس البرازيلي.

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة فريق بالميراس البرازيلي، غدا الخميس في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية.

وعند سؤال ريبيرو خلال المؤتمر الصحفي ، عن سبب تبديل زيزو في مباراة إنتر ميامي الماضية، قال: "مر أربعة أيام على مباراة إنتر ميامي الماضية، يجب عدم الحديث عن أمور لا تهم أي شخص في الوقت الحالي، خاصة وأننا لدينا مباراة قوية أمام بالميراس".

وأضاف: "البعض يميل لإثارة الجدل لدينا بدلا من التفكير فيما ينتظرنا في المباراة المقبلة، علينا أن نركز في المباراة المقبلة لتحقيق نتيجة إيجابية، بهدف الاستمرار في البطولة".

وكانت مباراة المارد الأحمر الماضية أمام إنتر ميامي الأمريكي في مونديال الأندية، شهدت استبدال زيزو في الدقيقة 79 من عمر المباراة، بعد دخوله كبديل لإمام عاشور في الدقيقة 13 من زمن الشوط الأول.

ويذكر أن التعادل السلبي دون أهداف حسم نتيجة مباراة النادي الأهلي الماضية أمام إنتر ميامي الأمريكي، في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية 2025.

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الإسباني خوسيه ريبيرو الأهلي وبالميراس تصريحات ريبيرو موعد مباراة الأهلي وبالميراس
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