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"شركة مشروبات كحولية".. ما هي جائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية 2025؟

11:55 م الأربعاء 18 يونيو 2025
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    جائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية 2025 (4)
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    جائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية 2025 (3)
  • عرض 10 صورة
    جائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية 2025 (1)_2
  • عرض 10 صورة
    جائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية 2025 (2)
  • عرض 10 صورة
    جائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية 2025 (4)_1
  • عرض 10 صورة
    جائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية 2025 (1)_1
  • عرض 10 صورة
    جائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية 2025 (1)
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كتب - نهى خورشيد

شهدت النسخة الجارية من كأس العالم للأندية 2025، إدخال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جائزة جديدة تحت اسم "اللاعب المتفوق أو Superior Player Award"، وهي الإصدار التجاري من جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وجاء تغيير أسم الجائزة لأسباب تجارية إذ ترعاها شركة "Michelob Ultra" وهي متخصصة في صناعة الجعة "مشروبات كحولية".

قبل انطلاق المونديال، نشرت الشركة إعلاناً ظهر خلاله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وهو يؤدي حركات استعراضية في أحد الفنادق، ويحمل شعار: "التفوق يستحق أن تلعب من أجله"، وهو الشعار الذي تحمله الجائزة.

ويتم اختيار الفائز بالجائزة من خلال تصويت جماهيري مباشر عبر منصة FIFA+، يبدأ من الدقيقة 60 وحتى 88 من كل مباراة، ويُسمح لكل مشجع بالتصويت مرة واحدة فقط.

ومن بين الفائزين بالجائزة حتى الآن: أوسكار أوستاري "إنتر ميامي"، مايكل أوليسيه "بايرن ميونخ"، فيتينيا "باريس سان جيرمان"، وإستيفاو ويليان "بالميراس"، بيدرو نيتو "تشيلسي"، ميجيل ميرينتييل "بوكا جونيورز"، دي أراسكاييتا "فلامنجو".

والجدير بالذكر أن شركة Michelob سبق وقامت برعاية جوائز فردية مشابهة في بطولتي دوري أبطال الكونكاكاف وكوبا أمريكا 2024، كما ستظهر بشكل بارز خلال دورة الألعاب الأولمبية المقبلة 2028 التي تستضيفها مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

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كأس العالم للأندية 2025 الاتحاد الدولي لكرة القدم جائزة اللاعب المتفوق جائزة أفضل لاعب في المباراة
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