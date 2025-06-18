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"يفعله المقاتلون".. ما سر "مناكير" كريستيانو رونالدو الأسود؟

11:45 م الأربعاء 18 يونيو 2025

مناكير كريستيانو رونالدو الأسود

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كتب - نهى خورشيد

دائماً ما يلاحظ ويتسأل عشاق ومشجعي نجوم كرة القدم العالميين، عن عادة البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، في طلاء أظافر قدميه باللون الأسود، دون وجود تفسير واضح عن سبب قيامه بذلك.

خاصة بعد ظهور رونالدو دون حذاء في عدة مناسبات خلال السنوات الماضية، سواء في الساونا بعد التدريبات أو أثناء الإجازات، بأظافر قدميه مطلية باللون الأسود، وهو ما دفع المتابعين للتساؤل عن السبب وراء هذا السلوك غير المألوف.

وأوضحت عدة تقارير أجنبية إن رونالدو لا يفعل ذلك لأسباب جمالية، بل لأسباب صحية تتعلق بالوقاية من تشققات الأظافر والعدوى الفطرية، خاصة في ظل ارتداء الأحذية الرياضية لفترات طويلة.

وأكدت دراسات الكلية الملكية البريطانية لطب الأقدام "RCPod" أن طلاء الأظافر يساعد في حماية الأظافر السليمة من العدوى، كما قالت الدكتورة هيلين برانثوايت المتحدثة باسم الكلية: "يمتلك الإنسان أكثر من 250 ألف غدة عرقية في القدمين، إذتنتج القدم نحو نصف لتر من العرق يوميًا".

وتعود ظاهرة الطلاء الأسود "المناكير" إلى رياضيي الفنون القتالية المختلطة "MMA"، فهم يستخدمون الطلاء لتقوية الأظافر وحمايتها من التلوث.

وليس رونالدو الوحيد الذي يطلي أظافره ، فالمقاتل النيجيري إسرائيل أديسانيا أيضاً، لكنه صرّح سابقاً أن الأمر يخص الشكل الجمالي فقط.

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