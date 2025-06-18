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كم مرة رعت شركات البيرة جوائز كرة القدم الفردية؟

11:16 م الأربعاء 18 يونيو 2025
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    جائزة اللاعب المتفوق في مونديال الأندية 1_Easy-Resize.com
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    جائزة اللاعب المتفوق في مونديال الأندية
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كتب - نهى خورشيد

شهدت الساحرة المستديرة خلال السنوات الأخيرة استحواذ شركات المشروبات الكحولية، وخاصة "البيرة" على رعاية الجوائز الفردية للاعبين، سواء في البطولات القارية أو العالمية.

في النسخة الجارية من كأس العالم للأندية 2025، أطلق الفيفا على جائزة رجل المباراة مسمى جديد"اللاعب المتفوق

Superior Player Award"، خاصة بعد حصول شركة أخرى متخصصة في صناعة الجعة.

وهذه ليست المرة الأولى للشركة إذ سبق وظهرت كراعٍ رئيسي لـ جوائز فردية في دوري أبطال الكونكاكاف وكوبا أمريكا 2024، كما ينتظر أن يكون لها حضور قوي في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

لكن رعاية شركات البيرة ليست جديدة في عالم الكرة، ففي كأس العالم قطر 2022، رعت شركة جوائز أفضل لاعب في المباراة، وفي مونديال السيدات 2023 تولّت شركة رعاية جائزة لاعبة المباراة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

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