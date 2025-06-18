لقطة لافتة.. مشجع صغير يرفع علم مصر بمدرجات مانشستر سيتي (صور)

كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت مباراة مانشستر سيتي أمام الوداد المغربي، التي أُقيمت مساء الأربعاء، لقطة لافتة في مدرجات اللقاء، حيث ظهر طفل صغير من جماهير السيتي رافعًا علم مصر، في مشهد خطف أنظار المتابعين.

وتأتي هذه اللفتة في إطار دعم اللاعب المصري عمر مرموش، الذي انضم إلى صفوف مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وقد انتهت المواجهة بفوز مانشستر سيتي بنتيجة 2-0، حيث افتتح فيل فودين التسجيل في الدقيقة الثانية، قبل أن يُضيف جيريمي دوكو الهدف الثاني في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول.

وشارك عمر مرموش في اللقاء بقميص مانشستر سيتي، لكنه لم يتمكن من تسجيل أو صناعة أي أهداف، مكتفيًا بتقديم أداء متوازن في ظهوره مع الفريق.

اللقطة التي وثقت رفع علم مصر في المدرجات لاقت تفاعلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، واعتُبرت إشارة رمزية لدعم الجماهير المصرية والعربية لمرموش في تجربته الاحترافية الجديدة.