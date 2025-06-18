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لحظة بلحظة.. ريال مدريد ضد الهلال السعودي 1-1

10:06 م الأربعاء 18 يونيو 2025
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    مباراة الهلال وريال مدريد (1)
  • عرض 14 صورة
    مباراة الهلال السعودي وريال مدريد (1)
  • عرض 14 صورة
    روبن نيفيز يسجل الهدف الأول للهلال (1)
  • عرض 14 صورة
    احتفال فينيسيو مع جارسيا (1)
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    روبن نيفيز (1)
  • عرض 14 صورة
    احتفال لاعبي الهلال بهدف التعادل في مرمى ريال مدريد (1)
  • عرض 14 صورة
    هدف الهلال الأول في مرمى ريال مدريد من ركلة جزاء (1)
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    لقطة هدف ريال مدريد الأول في مرمى الهلال (1)
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    الهدف الأول لريال مدريد (1)
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    جماهير الهلال السعودي (1)
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    جماهير الهلال تتابع مباراة فريقها أمام ريال مدريد (1)
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    أرنولد خلال الإحماءات (1)
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متابعة - يوسف محمد:

يلاقي فريق ريال مدريد الإسباني نظيره الهلال السعودي اليوم، في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وانطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "هارد روك" بمدينة ميامي الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثامنة بمونديال الأندية.

ويدخل ريال مدريد اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، راؤول أسينسو، دين هويسين، فران جارسيا.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، جود بيلينجهام، أوريلين تشواميني.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، جونزالو، رودريجو.

أحداث مباراة ريال مدريد والهلال السعودي في كأس العالم للأندية:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 2: تسديدة قوية من لاعب وسط الهلال السعودي، يتصدى لها حارس مرمى ريال مدريد.

الدقيقة 5: تسديدة من لاعب فريق ريال مدريد، تصدى لها ياسين بونو حارس مرمى الهلال.

الدقيقة 10: فرصة خطيرة لصالح الهلال بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكنها تمر بجوار القائم.

الدقيقة 13: مطالبات بركلة جزاء من لاعبي الهلال ولكن الحكم يستكمل اللعب.

الدقيقة 19: الهلال يسجل الهدف الأول عن طريق لودي ولكن يلغى بداعي التسلل.

الدقيقة 25: فرصة خطيرة لصالح الهلال السعودي ولكن تشواميني يبعدها من أمام مهاجم الهلال.

الدقيقة 34: جونزالو جارسيا يحرز الهدف الأول لريال مدريد في مرمى الهلال السعودي.

الدقيقة 40: حكم اللقاء يحتسب ركلة جزاء لصالح الهلال السعودي.

الدقيقة 41: نيفيز يحرز هدف التعادل للهلال في مرمى ريال مدريد الإسباني.

الدقيقة 45: حكم اللقاء يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 2+45: فرصة خطيرة لصالح الهلال السعودي، بعد تسديدة من سالم الدوسيري تمر بجوار القائم.

الدقيقة 5+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 45: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 47: تسديدة قوية من جولر لاعب ريال مدريد من على حدود منطقة جزاء الوداد، ولكنها تصطدم بالقائم.

الدقيقة 48: رأسية قوية من جارسيا لاعب ريال مدريد، ينقذها ياسين بونو حارس مرمى الهلال ببراعة.

الدقيقة 50: تسديدة من فيدريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد، تمر بجواء القائم الأيسر لحارس مرمى الهلال.

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