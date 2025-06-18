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ما قصة حقوق الحيوان في مباراة مانشستر سيتي والوداد المغربي بكأس العالم للأندية 2025؟

09:57 م الأربعاء 18 يونيو 2025
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    اقتاحم مشجع لمباراة السيتي والوداد 1_Easy-Resize.com
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    اقتاحم مشجع لمباراة السيتي والوداد 2_Easy-Resize.com
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    مباراة السيتي والوداد
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كتب - نهى خورشيد

شهد ملعب لينكولن فاينانشال فيلد المستضيف لموقعة مانشستر سيتي والوداد المغربي في كأس العالم للأندية 2025 حادثة مثيرة، بعدما اقتحم أحد المشجعين أرضية اللقاء حاملاً لافتة احتجاجية بشأن حقوق الحيوان.

واقتحم المشجع الملعب بعد تسجيل السيتي الهدف الثاني في شباك الوداد، إذ حملت اللافتة عبارة:"المغرب.. توقفوا عن قتل الكلاب والقطط"، كما ظهرت بعد الجمل على قمصيه إلا أن تفاصيلها لم تكن واضحة من الصور المنتشرة عبر المواقع الصحفية والإعلامية.

اقتاحم مشجع لمباراة السيتي والوداد_Easy-Resize.com

وبحسب صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية فإن اللافتة تشير إلى احتجاجات سابقة لجمعيات حقوق الحيوان، والتى وجّهت خطاباً إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن "تزايد عمليات القبض على الكلاب الضالة وقتلها" في المغرب، في إطار الاستعدادات لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030.

وكانت المغرب فازت بالمشاركة مع دولتي إسبانيا والبرتغال، باستضافة نسخة كأس العالم 2030، كما ستقام بعض المباريات الافتتاحية الرمزية في الأرجنتين، الأوروجواي وباراجواي، احتفالاً بمرور 100 عام على انطلاق البطولة.

وفي سياق متصل، حقق الفريق الكروي بنادي مانشستر سيتي والذي يضم بين صفوفه الدولي المصري عمر مرموش، فوزاً على الوداد المغربي بثنائية نظيفة، في المباراة التى جمعت بينهما اليوم الأربعاء ضمن الجولة الافتتاحية للمجموعة السابعة في كأس العالم للأندية

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حقوق الحيوان مانشستر سيتي الوداد المغربي كأس العالم للأندية مونديال الأندية
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