كأس العالم للأندية 2025

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مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للأندية 2025

09:49 م الأربعاء 18 يونيو 2025
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تستكمل مباريات الجولة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء الموافق 18 يونيو الجاري.

وانطلق مباريات اليوم الأربعاء الموافق 18 يونيو الجاري في بطولة كأس العالم للأندية 2025، بمباراة جمعت بين فريقي صن داونز الجنوب أفريقي وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي، وانتهت لصالح الفريق الجنوب أفريقي بهدف دون مقابل.

وعلى الجانب الآخر، حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة مونتيري المكسيكي أمام إنتر ميلان الإيطالي، في لقاء أقيم فجر اليوم الأربعاء.

وقبل دقائق قليلة تمكن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، من افتتاح مبارياته في مونديال الأندية 2025 بالفوز على حساب الوداد المغربي بثنائية نظيفة.

وتختتم مباريات اليوم الأربعاء الموافق 18 يونيو الجاري، في الجولة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025، بمباراة تجمع بين فريقي ريال مدريد الإسباني والهلال السعودي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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