موعد مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية

كتب- محمد عبدالهادي:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مباراة من العيار الثقيل مع نظيره بالميراس البرازيلي، وذلك في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولي التي تضم كل من انتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.

موعد مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي

من المقرر أن يلتقي الأهلي مع بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية، غدًا الخميس الموافق 19 يونيو الجاري.

وتنطلق صافرة مباراة الأهلي وبالميراس، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي

من المقرر أن تذاع مباراة الأهلي وبالميراس، عبر قناتي "إم بي سي مصر 1" و"إم بي سي مصر 2" وكذلك قناة "إم بي سي أكشن".

جدير بالذكر أن النادي الأهلي تعادل سلبيًا مع نظيره انتر ميامي الأمريكي في المباراة الافتتاحية التي جمعت بينهما بالجولة الأولي.