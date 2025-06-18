كتب - يوسف محمد:

أشعلت جماهير فريق الوداد المغربي الأجواء بشكل كبير خلال الساعات الماضية، في شوارع أمريكا خلال مباراة فريقها أمام مان سيتي في مونديال الأندية.

وشهدت شوارع فيلادلفيا تجمعات كبيرة وقوية من قبل جماهير الوداد المغربي، وسط أجواء احتفالية كبيرة وأهازيج وهتافات قوية، لدعم الفريق المغربي خلال مباراة اليوم.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا فيديوهات للجماهير المغربية، خلال استعداداتهم على الدخلة الخاصة بهم في اللقاء وذلك قبل انطلاق المباراة بوقت قليل.

ولم تكتفي جماهير الفريق المغربي بإشعال الأجواء الحماسية قبل المباراة فقط، بل أن مدرجات ملعب "لينكون فيشنل فيلد"، شهدت حماس كبير من قبل الجماهير ذاتها الذين تواجدوا بكثافة في الملعب وحرصوا على رفع العديد من اللافتات لإشعال حماس اللاعبين.

ويتواجد الوداد المغربي، في المجموعة السابعة بمونديال الأندية رفقة كلا من: "مانشستر سيتي، يوفنتوس الإيطالي والعين الإماراتي".

وتمكن فريق مانشستر سيتي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره الوداد المغربي، بنتيجة هدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

يا ساتر، يا ساتر، يا ساتر!!!!!!!!!!!!!



جنوووووووووون جماهير الوداد المغربي يا عالم!



🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🇲🇦 pic.twitter.com/6sIz5TTmnK — نواف الاسيوي 🇸🇦 (@football_li5) June 18, 2025

واو!

واو!



جماهير الوداد المغربي في امريكا! ♥️🤯🇲🇦



pic.twitter.com/NEWVJXvKNM — نواف الاسيوي 🇸🇦 (@football_li5) June 18, 2025

مشهد تاريخي في شوارع أمريكا.. في اللول غادي يسحاب ليك هادي غير الطريق ديال العربي الزاولي.. ولكن الواقع هذا الجمهور ديال الوداد في فيلاديليفيا في طريقِهِ إلى الملعب 🎥❤ pic.twitter.com/wNTFPINajh — ᗪᗴᒪTᗩ ᗯYᗪᗩᗪ 🥇 (@wydadFamily) June 18, 2025

🔴 — جمهور الوداد سيرفع بنرات في المدرجات. pic.twitter.com/WTKEgEZOnd — كاسر ◣ ◥ (@rayanRD0) June 18, 2025

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