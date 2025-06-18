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"لافتات وأهازيج".. جماهير الوداد المغربي تشعل الأجواء في أمريكا (صور وفيديو)

09:40 م الأربعاء 18 يونيو 2025
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    حماس قوي من جماهير الوداد أمام مانشستر سيتي
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    جماهير الوداد المغربي في مباراة مان سيتي
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    جماهير الوداد تشعل المدرجات في مباراة فريقها أمام مان سيتي
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    اقتاحم مشجع لمباراة السيتي والوداد 1_Easy-Resize.com
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    تيفو جماهير الوداد أمام مان سيتي
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    تيفو جماهير الوداد
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    جماهير الوداد داخل المدرجات
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    جماهير الوداد في شوار أمريكا
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كتب - يوسف محمد:

أشعلت جماهير فريق الوداد المغربي الأجواء بشكل كبير خلال الساعات الماضية، في شوارع أمريكا خلال مباراة فريقها أمام مان سيتي في مونديال الأندية.

وشهدت شوارع فيلادلفيا تجمعات كبيرة وقوية من قبل جماهير الوداد المغربي، وسط أجواء احتفالية كبيرة وأهازيج وهتافات قوية، لدعم الفريق المغربي خلال مباراة اليوم.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا فيديوهات للجماهير المغربية، خلال استعداداتهم على الدخلة الخاصة بهم في اللقاء وذلك قبل انطلاق المباراة بوقت قليل.

ولم تكتفي جماهير الفريق المغربي بإشعال الأجواء الحماسية قبل المباراة فقط، بل أن مدرجات ملعب "لينكون فيشنل فيلد"، شهدت حماس كبير من قبل الجماهير ذاتها الذين تواجدوا بكثافة في الملعب وحرصوا على رفع العديد من اللافتات لإشعال حماس اللاعبين.

ويتواجد الوداد المغربي، في المجموعة السابعة بمونديال الأندية رفقة كلا من: "مانشستر سيتي، يوفنتوس الإيطالي والعين الإماراتي".

وتمكن فريق مانشستر سيتي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره الوداد المغربي، بنتيجة هدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

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