كتب- محمد عبدالهادي:

تتجه الأنظار مساء اليوم الأربعاء، نحو اللقاء الكروي المرتقب بين فريقي الهلال السعودي وريال مدريد، والذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة كأس العالم للأندية.

ويقع فريق الهلال السعودي في المجموعة الثامنة بمونديال الأندية رفقة العملاق الإسباني ريال مدريد، بالإضافة إلى ناديي باتشوكا المكسيكي و سالزبورج النمساوي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد والهلال السعودي

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الهلال ضد ريال مدريد عبر قناة أم بي سي مصر بجانب أم بي سي أكشن وقناة mbc 5، بالإضافة إلى قناة Sports First مجانًا.

موعد مباراة ريال مدريد والهلال السعودي

من المقر أن تنطلق صافرة مباراة ريال مدريد ضد الهلال في كأس العالم للأندية 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.