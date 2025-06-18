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القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد والهلال السعودي في كأس العالم للأندية

09:39 م الأربعاء 18 يونيو 2025
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    ريال مدريد
  • عرض 11 صورة
    لاعبو ريال مدريد يقيمون ممرا شرفيا لتوني كروس
  • عرض 11 صورة
    فريق ريال مدريد
  • عرض 11 صورة
    لاعبو ريال مدريد يقيمون ممرا شرفيا لتوني كروس
  • عرض 11 صورة
    ريال مدريد
  • عرض 11 صورة
    فريق ريال مدريد
  • عرض 11 صورة
    مباراة ريال مدريد وآرسنال
  • عرض 11 صورة
    مباراة ريال مدريد وآرسنال
  • عرض 11 صورة
    مباراة ريال مدريد وآرسنال
  • عرض 11 صورة
    ريال مدريد ضد فالنسيا (9)
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كتب- محمد عبدالهادي:

تتجه الأنظار مساء اليوم الأربعاء، نحو اللقاء الكروي المرتقب بين فريقي الهلال السعودي وريال مدريد، والذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة كأس العالم للأندية.

ويقع فريق الهلال السعودي في المجموعة الثامنة بمونديال الأندية رفقة العملاق الإسباني ريال مدريد، بالإضافة إلى ناديي باتشوكا المكسيكي و سالزبورج النمساوي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد والهلال السعودي

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الهلال ضد ريال مدريد عبر قناة أم بي سي مصر بجانب أم بي سي أكشن وقناة mbc 5، بالإضافة إلى قناة Sports First مجانًا.

موعد مباراة ريال مدريد والهلال السعودي

من المقر أن تنطلق صافرة مباراة ريال مدريد ضد الهلال في كأس العالم للأندية 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

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فريق ريال مدريد الهلال وريال مدريد القنوات الناقله لمباراه ريال مدريد و الهلال مباراة ريال مدريد والهلال كأس العالم للأندية
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