كتب - يوسف محمد:

أعلن النادي الأهلي منذ قليل، غياب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أحمد نبيل كوكا، عن مباراة الفريق أمام بالميراس البرازيلي في مونديال الأندية، في اللقاء المقرر إقامته غدا الخميس.

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره بالميراس البرازيلي غدا الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وكشف الأهلي في بيان رسمي، أن غياب الظهير الأيسر للفريق عن مباراة الغد أمام بالميراس، بسبب عدم تماثله للشفاء من الإصابة بكدمة في الركبة والتي تعرض لها في مباراة الافتتاح أمام إنتر ميامي.

ومازالت الإصابات تلاحق المارد الأحمر منذ الوصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أعلن الفريق منذ قليل غياب لاعب وسط الفريق طاهر محمد طاهر، بعد إصابته بشد في العضلة الضامة.

وفقد المارد الأحمر في مباراة الافتتاح بالبطولة أمام إنتر ميامي الأمريكي، لاعب الوسط إمام عاشور والذي تعرض للإصابة بكسر في عظمة الترقوة، ليكون المارد الأحمر فقد ثلاثة من عناصره الأساسية منذ بداية البطولة.

ويذكر أن التعادل السلبي دون أهداف حسم نتيجة مباراة المارد الأحمر أمام نظيره إنتر ميامي، في افتتاح مباريات مونديال الأندية يوم الأحد الماضي الموافق 15 يونيو الجاري.

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