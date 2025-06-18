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“المؤتمر والمران”.. كواليس ما قبل صدام الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية

08:24 م الأربعاء 18 يونيو 2025
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    لاعبي الأهلى أثناء مغادرة فندق الأقامة
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    لاعبي الأهلى أثناء مغادرة فندق الأقامة 8 - Copy
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    لاعبي الأهلى أثناء مغادرة فندق الأقامة 7
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    لاعبي الأهلى أثناء مغادرة فندق الأقامة 6
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    مران الأهلى
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    لاعبي الأهلى أثناء مغادرة فندق الأقامة 4
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    لاعبي الأهلى أثناء مغادرة فندق الأقامة 3
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    لاعبي الأهلى أثناء مغادرة فندق الأقامة 1
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    لاعبي الأهلى أثناء مغادرة فندق الأقامة 5
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    جهاز الأهلى
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    الجهاز الفني للأهلى في أمريكاِ
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    عماد النحاس
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    الجهاز الفني للأهلى في أمريكا 1
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    لاعبي الأهلى أثناء مغادرة فندق الأقامة 8
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كتب - نهى خورشيد

يحضر البرتغالي خوسيه ريفيرو، المدير الفني للنادي الأهلي، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه المرتقبة أمام بالميراس البرازيلي، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

ومن المقرر أن يقام المؤتمر على ملعب ميتلايف بنيويورك، في تمام الساعة 2:45 ظهرًا بتوقيت أمريكا "9:45 مساءً بتوقيت القاهرة"، وهو نفس الملعب الذي يحتضن اللقاء.

ويخوض الأهلي مرانه الرئيسي اليوم الأربعاء في تمام الساعة 12 ظهرًا بتوقيت أمريكا أي 7 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب مدرسة بينجري في مدينة نيوجيرسي، ويُفتح المران أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة فقط وفق لوائح "فيفا".

وكان الفريق الكروي بالنادي الأهلي افتتح مشواره في البطولة بالتعادل السلبي أمام إنتر ميامي الأمريكي على ملعب "هارد روك".

ويستعد الأحمر لموقعة بالميراس غداً الخميس في تمام الساعة 12 ظهرًا بتوقيت أمريكا أي 7 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن المجموعة الأولى بالمونديال والتي تضم بورتو البرتغالي وإنتر ميامي.

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خوسيه ريفيرو الأهلي بالميراس البرازيلي كأس العالم للأندية مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي
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