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كيفية مشاهدة مباريات كأس العالم للأندية على منصة DAZN ؟

08:47 م الأربعاء 18 يونيو 2025
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    زيزو يشارك الجمهور بصور من مباراة الأهلي وإنتر ميامي (4)
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    زيزو يشارك الجمهور بصور من مباراة الأهلي وإنتر ميامي (2)
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    محمد الشناوي خلال مباراة الأهلي وإنتر ميامي
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    زيزو يشارك الجمهور بصور من مباراة الأهلي وإنتر ميامي (1)
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كتب- محمد عبدالهادي:

تستحوذ منصة DAZN البريطانية، على اهتمام العديد من جمهور كرة القدم حول العالم في الفترة الأخيرة، وذلك بعد حصولها على حقوق بث مباريات بطولة كأس العالم للأندية التي تحتضنها أمريكا في نسختها الاستثنائية.

وكانت المنصة DAZN قد أعلنت منذ أيام عن بثها لجميع مباريات بطولة كأس العالم للأندية والبالغ عددها 63 مباراة بشكل مجاني ومباشر عبر تطبيقها الرسمي وموقعها الإلكتروني.

وجاء هذا القرار بعد توقيعها اتفاقًا تاريخيًا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بلغت قيمته مليار يورو، يتيح للجماهير حول العالم مشاهدة البطولة بدون اشتراك أو إدخال بيانات دفع.

وقالت المنصة في بيان رسمي: "البث سيكون متاحًا عالميًا مجانًا، ويتطلب فقط التسجيل في تطبيق DAZN أو على الموقع الإلكتروني، دون الحاجة إلى اشتراك مدفوع أو معلومات بنكية".

كيفية التسجيل في تطبيق DAZN لمشاهدة مباريات كأس العالم؟

الدخول إلى الموقع الرسمي لـ DAZN أو حمّل التطبيق من متجر التطبيقات.

اختر "تسجيل" وأدخل بياناتك الشخصية.

لا حاجة لإدخال بيانات دفع فقط يتم انشاء الحساب ومن ثم البدء في المشاهدة بشكل مجاني للمباريات.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

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