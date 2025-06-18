كتب - يوسف محمد:

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل ضربة موجعة، بعدما تأكد غياب لاعب وسط الفريق طاهر محمد طاهر عن المباراة المقبلة بمونديال الأندية.

وأعلن النادي الأهلي أن صاحب ال 28 عاما، سيغيب عن المباراتين المقبلتين للفريق بمونديال الأندية، بعدما أثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها اليوم، بشد في منشأ العضلة الضامة.

ويغيب طاهر عن مباراة المارد الأحمر أمام بالميراس غدا الخميس، المقرر انطلاقها في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى بمونديال الأندية.

كما أن اللاعب سيغيب عن مباراة المارد الأحمر في الجولة الثالثة بالمونديال، أمام فريق بورتو البرتغالي يوم 24 يونيو الجاري.

وتعد هذه الإصابة الثانية التي يتلقاها فريق النادي الأهلي، منذ بداية مونديال الأندية، بعدما تعرض لاعب الفريق إمام عاشور للإصابة بكسر في عظمة الترقوة في المباراة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي.

وكان التعادل السلبي دون أهداف، حسم نتيجة مباراة المارد الأحمر أمام إنتر ميامي الأمريكي، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولى بمونديال الأندية.

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