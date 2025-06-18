متابعة - يوسف محمد:

استهل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مشواره ببطولة كأس العالم للأندية، بالفوز على حساب نظيره الوداد المغربي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السابعة ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبهذا الفوز رفع فريق مانشستر سيتي رصيده من النقاط إلى النقطة الثالثة في صدارة جدول ترتيب المجموعة السابعة، فيما استمر الوداد في المركز الرابع والأخير بالمجموعة دون أي رصيد من النقاط.

تشكيل مانشستر سيتي للقاء:

حراسة المرمى: إيديرسون

خط الدفاع: ناثان أكي، فيتور رايس، لويس ريكو.

خط الوسط: تيجاني رايندرز، ريان شرقي، فيل فودين، نيكو أورايلي.

خط الهجوم: عمر مرموش، جيرمي دوكو، سافينيو.

أبرز أحداث مباراة مانشستر سيتي والوداد في كأس العالم للأندية:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 2: فيل فودين يحرز الهدف الأول لمانشستر سيتي في مرمى الوداد.

الدقيقة 9: تسديدة قوية من عمر مروموش ولكنها تمر بجوار مرمى الوداد.

الدقيقة 11: تسديدة من نور الدين مرابط لاعب الوداد ولكنها تصطدم بدفاع الوداد.

الدقيقة 14: تسديدة مباغتة من محمد مفيد يتصدى لها إيديرسون حارس مانشستر سيتي.

الدقيقة 19: رأسية قوية من لاعب مانشستر سيتي، تمر بجوار القائم الأيسر لحارس مرمى الوداد.

الدقيقة 30: فرصة خطيرة للوداد، بعد إنفراد تام من مهاجم الفريق ولكن حارس مرمى فريق مانشستر سيتي يتصدى للكرة.

الدقيقة 37: تسديدة قوية من فيل فودين لاعب مان سيتي يتصدى لها حارس مرمى الوداد ببراعة.

الدقيقة 42: جيريمي دوكو يحرز الهدف الثاني لمان سيتي في مرمى الوداد.

الدقيقة 45: حكم اللقاء يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 45+3: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 45: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 54: تسديدة قوية من دوكو لاعب مانشستر سيتي، يتصدى لها حارس مرميمى الوداد المغربي.

الدقيقة 74: تسديدة قوية من هالاند من على حدود منطقة جزاء الوداد ولكنها تمر خارج المرمي.

الدقية 79: عرضية من لاعب الوداد، يخرجها دفاع مانشستر سيتي.

الدقيقة 88: حكم المباراة يشهر بطاقة حمراء لصالح ريكو لويس لاعب مان سيتي.

الدقيقة 90: حكم اللقاء يحتسب 6 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 3+90: إيرلنج هالاند يهدر فرصة تسجيل الهدف الثالث لمان سيتي، بعد إنفراد تام للمرمي.

الدقيقة 6+90: حكم اللقاء يطلق صافرة نهاية المباراة.