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اكتساح الأهلي وريال مدريد.. منصة DAZN تحتفي بإنجازات الأندية المشاركة في المونديال

03:39 م الأربعاء 18 يونيو 2025
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    الأهلي وبالميراس
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    النادي الأهلي
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    ميسي ضد الأهلي
  • عرض 5 صورة
    ريال مدريد
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كتبت-هند عواد:

نشرت منصة "DAZN" التي تبث مباريات كأس العالم للأندية، مقطع فيديو للأندية الأكثر حصولا على البطولات القارية في المسابقة.

ويشارك في كأس العالم للأندية 2025، 32 فريقا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو.

ويكتسح ريال مدريد الإسباني الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية، من حيث عدد البطولات بـ32 لقبا قاريا، يليه الأهلي الذي حقق 29 لقبا.

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الأهلي كأس العالم للأندية منصة DAZN ريال مدريد
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