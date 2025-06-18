كتبت-هند عواد:

نشرت منصة "DAZN" التي تبث مباريات كأس العالم للأندية، مقطع فيديو للأندية الأكثر حصولا على البطولات القارية في المسابقة.

ويشارك في كأس العالم للأندية 2025، 32 فريقا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو.

منصة DAZN تنشر فيديو رائع للأندية الأكثر حصولاً على البطولات القارية من بين الأندية المشاركة في مونديال الأندية ❤️🏆



pic.twitter.com/dLH8GnSPJ1 — كاس العالم للاندية ™ (@news_q25) June 18, 2025

ويكتسح ريال مدريد الإسباني الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية، من حيث عدد البطولات بـ32 لقبا قاريا، يليه الأهلي الذي حقق 29 لقبا.

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