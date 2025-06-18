لم يحققه صلاح.. عمر مرموش يقترب من إنجاز تاريخي في كأس العالم للأندية

كتبت-هند عواد:

يقترب المحترف المصري عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي من تحقيق إنجازا تاريخيا في كأس العالم للأندية، لم يسبق لمحمد صلاح لاعب ليفربول تحقيقه.

ويخوض عمر مرموش أول مباراة له في كأس العالم للأندية، مساء اليوم الأربعاء، عندما يواجه مانشستر سيتي الوداد المغربي في السابعة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من مجموعات كأس العالم للأندية.

وفي حالة تسجيل عمر مرموش في مباراة الوداد مساء اليوم، سيكتب أول أهدافه في المونديال، الأمر الذي لم يحققه صلاح رغم حصد اللقب من قبل.

وتوج محمد صلاح رفقة ليفربول بلقب كأس العالم للأندية 2019، عندما فاز على فلامنجو في النهائي، ولم يسجل صلاح في مباراتين خاضهما في تلك النسخة، وصنع هدفا وحيدا.

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