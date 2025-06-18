كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

أولسان هيونداي

0 1
01:00

ماميلودي صنداونز

كأس العالم للأندية

ريال مدريد

- -
22:00

الهلال

كأس العالم للأندية

مونتيري

1 1
04:00

إنتر ميلان

جميع المباريات

إعلان

لم يحققه صلاح.. عمر مرموش يقترب من إنجاز تاريخي في كأس العالم للأندية

03:12 م الأربعاء 18 يونيو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    هدف عمر مرموش في بورنموث
  • عرض 8 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 8 صورة
    هدف عمر مرموش في بورنموث
  • عرض 8 صورة
    هدف عمر مرموش في بورنموث
  • عرض 8 صورة
    عمر مرموش لاعب مان سيتي
  • عرض 8 صورة
    هدف عمر مرموش في بورنموث
  • عرض 8 صورة
    هدف عمر مرموش في بورنموث
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

يقترب المحترف المصري عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي من تحقيق إنجازا تاريخيا في كأس العالم للأندية، لم يسبق لمحمد صلاح لاعب ليفربول تحقيقه.

ويخوض عمر مرموش أول مباراة له في كأس العالم للأندية، مساء اليوم الأربعاء، عندما يواجه مانشستر سيتي الوداد المغربي في السابعة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من مجموعات كأس العالم للأندية.

وفي حالة تسجيل عمر مرموش في مباراة الوداد مساء اليوم، سيكتب أول أهدافه في المونديال، الأمر الذي لم يحققه صلاح رغم حصد اللقب من قبل.

وتوج محمد صلاح رفقة ليفربول بلقب كأس العالم للأندية 2019، عندما فاز على فلامنجو في النهائي، ولم يسجل صلاح في مباراتين خاضهما في تلك النسخة، وصنع هدفا وحيدا.

اقرأ أيضًا:

أوصى باستبعاد مدير الكرة.. مفاجأة أيمن الرمادي في الزمالك

"بحثا عن أول فوز".. 3 مواجهات قوية للعرب في كأس العالم للأندية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمر مرموش مانشستر سيتي كأس العالم للأندية محمد صلاح عمر مرموش يقترب من إنجاز تاريخي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

الرئيس السيسي يصدر قرارا جديدًا ينظم نسب العلاوات لموظفي الدولة
السيسي يصدّق على قانون قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
الإيجار القديم.. اللجنة البرلمانية المشتركة توافق على تعديلات القانون بشكل نهائي
الإسكان تُعلن مد فترة التقديم في سكن لكل المصريين 7 إلكترونيًا حتى 22 يوينو
باستثمارات 200 مليون دولار.. رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد مستلزمات الطاقة الشمسية