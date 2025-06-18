منها الديربي.. عمر مرموش يغيب عن 7 مباريات بالموسم الجديد لهذا السبب

كتبت-هند عواد:

يغيب المحترف المصري عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، عن 7 مباريات بالدوري الإنجليزي موسم 2025-26، بسبب منتخب مصر.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، مواعيد مباريات الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-26، على أن تنطلق المسابقة يوم 15 أغسطس.

ويأتي غياب عمر مرموش عن 7 مباريات بسبب ارتباطه مع منتخب مصر، في بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير.

وجاءت المباريات التي يغيب عنها عمر مرموش كالآتي:

وستهام يوم السبت 20 ديسمبر

نوتنجهام فورست يوم السبت 27 ديسمبر

سندرلاند يوم الثلاثاء 30 ديسمبر

تشيلسي يوم السبت 3 يناير

برايتون يوم الأربعاء 7 يناير

مانشستر يونايتد يوم السبت 17 يناير

وولفرهامبتون يوم السبت 24 يناير

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