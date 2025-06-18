بينها أرسنال.. محمد صلاح يغيب عن 5 مباريات لليفربول بالموسم الجديد

كتبت-هند عواد:

يغيب المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، عن 5 مباريات بالدوري الإنجليزي موسم 2025-26، بسبب منتخب مصر.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، مواعيد مباريات الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-26، على أن تنطلق المسابقة يوم 15 أغسطس.

ويأتي غياب محمد صلاح عن المباريات السابقة بسبب ارتباطه مع منتخب مصر، في بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير.

وجاءت المباريات التي يغيب عنها محمد صلاح كالآتي:

ولفرهامبتون (على أرض ليفربول) يوم السبت 27 ديسمبر

ليدز يونايتد (على أرض ليفربول) يوم الثلاثاء 30 ديسمبر

فولهام (خارج أرض ليفربول) يوم السبت 3 يناير

أرسنال (خارج أرض ليفربول) يوم الأربعاء 7 يناير

بيرنلي (على أرض ليفربول) يوم السبت 17 يناير

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